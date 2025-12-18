Zelensky anuncia negociações com Washington na sexta-feira e sábado

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quinta-feira (18) que representantes do país se reunirão na sexta-feira e no sábado com representantes americanos para discutir um plano para tentar encerrar a guerra com a Rússia.

"Sexta-feira e sábado, a nossa equipe estará nos Estados Unidos, já está a caminho (...) e os americanos estão aguardando", declarou Zelensky à imprensa.

Ele acrescentou que não comparecerá ao encontro, mas que possivelmente a reunião terá a presença de representantes europeus.

O novo ciclo de conversações entre Estados Unidos e Ucrânia acontecerá antes de uma reunião entre enviados russos e americanos no fim de semana, na Flórida, segundo uma fonte da Casa Branca.

Nesta quinta-feira, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya, chegou a Pequim para conversar com autoridades chinesas.

"Dia ocupado pela frente em Pequim", publicou Kyslytsya nas redes sociais.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou à AFP que o vice-ministro terá consultas com diplomatas chineses, sem revelar detalhes.

A China, aliada da Rússia, pede com frequência negociações de paz e respeito pela integridade territorial de todos os países. Mas os países ocidentais acusam Pequim de dar apoio econômico à Rússia e fornecer componentes para a sua indústria bélica.

bur-brw/jbr/mas/pc/fp