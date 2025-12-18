Assine
Macron afirma que acordo UE-Mercosul 'não pode ser assinado'

18/12/2025 09:57

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu nesta quinta-feira (18) em Bruxelas que seu país não apoiará o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul sem outras salvaguardas para seus agricultores.

"Quero dizer aos nossos agricultores, que manifestam claramente a posição francesa desde o início: consideramos que as contas não fecham e que este acordo não pode ser assinado", declarou Macron à imprensa antes de uma reunião de cúpula da UE. 

Ele antecipou que a França fará oposição a qualquer "tentativa de forçar" a adoção do pacto comercial com o bloco sul-americano.

Tópicos relacionados:

agricultura brasil comercio diplomacia franca mercosul ue

