Justiça francesa condena à prisão perpétua anestesista que envenenou 30 pacientes

AFP
AFP
18/12/2025 09:57

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (18) à prisão perpétua um anestesista acusado de envenenar 30 pacientes - 12 morreram -, em uma suposta tentativa de desacreditar os colegas de trabalho.

Frédéric Péchier, 53 anos, trabalhava como anestesista em duas clínicas na cidade de Besançon (leste da França) quando, entre 2008 e 2017, os pacientes sofreram paradas cardíacas em circunstâncias suspeitas. 

Doze pacientes não sobreviveram. A vítima mais jovem, de quatro anos, morreu durante uma cirurgia das amígdalas. A mais idosa tinha 89 anos. 

"Você será preso imediatamente", declarou a presidente do tribunal de Besançon, Delphine Thibierge, ao acusado, que compareceu em liberdade durante mais de três meses de julgamento e ouviu a sentença sem expressar qualquer emoção.

A família do anestesista, que sempre o apoiou, estava presente no tribunal. Após o anúncio dos primeiros veredictos de culpa, suas filhas, chorando, deixaram o local.

O tribunal seguiu o parecer do Ministério Público, que havia solicitado a pena de prisão perpétua para Péchier, apontado como "um dos maiores criminosos da história por ter utilizado a medicina para matar".

A Justiça também impôs um período de 22 anos durante o qual ele não poderá solicitar a liberdade condicional.

Os advogados do anestesista anunciaram que pretendem apresentar recurso contra a sentença.

Péchier sempre clamou inocência. Durante sua última declaração, na segunda-feira, ele reiterou: "Não sou um envenenador".

Segundo o MP, ele contaminou bolsas de infusão com potássio, anestésicos locais, adrenalina e até heparina, para provocar parada cardíaca ou hemorragias em pacientes atendidos por colegas.

O objetivo: "abalar psicologicamente" os profissionais de saúde com quem estava em conflito e "alimentar sua sede de poder", afirma a acusação do MP.

O processo aconteceu meses após a condenação a 20 anos de prisão do ex-cirurgião Joël Le Scouarnec, que admitiu ter agredido sexualmente ou violentado quase 300 pacientes, a maioria crianças, entre 1989 e 2014.

as-ab/tjc/pc/fp/aa

