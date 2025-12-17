Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Luis Enrique elogia Filipe Luís: 'Tem nível para treinar na Europa'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 21:33

compartilhe

SIGA

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse nesta quarta-feira (17) que o técnico do Flamengo, Felipe Luís, "tem o nível" para trabalhar na Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O espanhol de 55 anos elogiou o trabalho do treinador brasileiro, de 40, após a vitória do PSG sobre o Rubro-Negro nos pênaltis (2-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) na final da Copa Intercontinental, no Catar.

"É claro que ele tem nível para treinar na Europa e qualquer equipe do mundo", disse Luis Enrique na entrevista coletiva após a partida no estádio Ahmed bin Ali.

"Ele ainda é muito jovem e acabou de começar sua carreira como treinador, mas tenho certeza de que seus times continuarão jogando muito bem", acrescentou. "É evidente que o Flamengo não é apenas um time vencedor, mas um time que joga um futebol de altíssima qualidade", continuou.

Luis Enrique comemorou também comemorou o "ano irrepetível" do PSG, com os títulos da Supercopa da França, do Campeonato Francês, da Copa da França, da Liga dos Campeões, da Supercopa da Uefa e, agora, da Copa Intercontinental.

"Você se torna uma equipe que é sempre uma referência e uma equipe que todos querem vencer. Acho que 2025 é um ano único para o Paris Saint-Germain, um ano inesquecível", destacou.

"Mostramos uma identidade, um desejo de jogar um bom futebol, para que os torcedores se divirtam e para ganhar troféus", disse o treinador espanhol.

Filipe Luís conquistou vários títulos desde que assumiu o comando do Flamengo no ano passado, depois de ter treinado as equipes Sub-17 e Sub-20 do clube.

E coroou o ano de 2025 conquistando o Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

"Minha cabeça estava voltado para esse jogo e essa final (...) Sobre o futuro, não é o momento. Estou com o luto do jogo. Mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume", comentou o técnico rubro-negro ao ser perguntado sobre sua continuidade no clube.

"Muito triste por perder, não gosto de perder, dessa sensação. Mas ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores", acrescentou.

"O time lutou por cada bola, cada centímetro, contra uma equipe simplesmente maravilhosa", destacou o treinador.

erc/ma/cb

Tópicos relacionados:

2025 bra fbl final flamengo fra intercontinental psg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay