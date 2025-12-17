Senado aprova projeto de lei que reduz pena de Bolsonaro
O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei que permite reduzir a pena de 27 anos de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso desde o mês passado por tentativa de golpe.
O texto conhecido como PL da Dosimetria, promovido pela maioria conservadora no Congresso Nacional, pode reduzir o tempo de reclusão de Bolsonaro para dois anos e quatro meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda pode vetá-lo.
Depois de passar pela Câmara dos Deputados na semana passada, o texto foi aprovado hoje no Senado por 48 votos a favor e 25 contrários.
