Congresso do EUA põe fim às sanções contra a Síria

17/12/2025 20:36

O Congresso dos Estados Unidos encerrou de forma permanente, nesta quarta-feira (17), as sanções impostas à Síria quando Bashar al Assad estava no poder, abrindo caminho para o retorno de investimentos ao país devastado pela guerra.

Donald Trump já havia suspendido duas vezes a aplicação das sanções, em resposta a pedidos da Arábia Saudita e da Turquia, aliados do novo governo liderado pelo ex-jihadista Ahmed al Sharaa, que há um ano chefiou a coalizão que derrubou Al Assad.

Sharaa havia defendido o fim dessas sanções por temer que elas desestimulassem as empresas a investir no país.

O Senado aprovou a legislação por 77 votos a 20, após aval da Câmara dos Representantes. Agora, a expectativa é que Trump a sancione.

A medida "é um passo decisivo para dar ao povo sírio uma oportunidade real de reconstrução após décadas de sofrimento inimaginável", afirmou a senadora Jeanne Shaheen, principal democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado.

As sanções tinham como objetivo impedir a entrada de empresas estrangeiras para reconstruir a Síria em um momento em que parecia que Assad havia triunfado após mais de uma década de guerra civil.

