Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump acompanha retorno de corpos de soldados mortos na Síria

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 20:01

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta quarta-feira (17) da cerimônia em que foram recebidos os corpos de três americanos mortos, dois soldados e um civil, no último sábado na Síria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, Dan Caine, saudaram o grupo de soldados que transferiu os três caixões de um avião militar para uma caminhonete. A cerimônia aconteceu na base aérea de Dover, em Delaware. 

O Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos responsabilizou um atirador do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) pelo ataque, que aconteceu na região de Palmira. Outros três membros do serviço americano foram feridos.

Os mortos foram os sargentos da Guarda Nacional de Iowa William Howard e Edgar Torres Tovar, e Ayad Mansoor Sakat, um civil do estado de Michigan, que trabalhava como intérprete.

Os americanos faziam parte da campanha militar internacional liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, que capturou áreas dos territórios sírio e iraquiano em 2014. 

Os jihadistas foram derrotados por forças locais apoiadas por ataques aéreos internacionais, entre outros, mas o Estado Islâmico ainda mantém presença na Síria, principalmente no vasto deserto do país.

As forças americanas estão posicionadas atualmente no nordeste da Síria, controlado pelos curdos, e em Al Tanf, na fronteira com a Jordânia.

wd/des/lb/mel/lb/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua politica siria trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay