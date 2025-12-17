Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Real Madrid sobrevive contra time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa do Rei

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 20:01

compartilhe

SIGA

Salvo por uma defesa espetacular do goleiro Andriy Lunin nos acréscimos, o Real Madrid evitou a prorrogação contra o Talavera de la Reina, time da terceira divisão do futebol espanhol, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 2 nesta quarta-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No pequeno estádio El Prado, lotado com seus 6 mil lugares, foi mais uma vez Kylian Mbappé quem abriu caminho para o time merengue ao converter um pênalti aos 41 minutos, antes de um gol contra de Farrando (45') ampliar a vantagem.

O Real Madrid complicou o final da partida ao permitir que o Talavera, penúltimo colocado em seu grupo da terceira divisão, diminuísse a diferença graças a um gol de Arroyo (80').

Mais uma vez, Mbappé (88') deu tranquilidade à equipe após um grande erro do goleiro do time da casa.

Mas Di Renzo (90'+1), aproveitando um rebote após uma falta, fez o segundo do Talavera. 

E, por fim, Lunin voou para garantir a vitória do Real Madrid, que sofreu muito mais do que o esperado para se classificar.

Nesta fase de 16-avos de final da Copa do Rei, os outros dois gigantes da Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid, também venceram sem brilho jogando fora de casa contra outros dois clubes da terceira divisão: Guadalajara (2-0), na terça-feira, e Atlético Baleares nesta quarta-feira (3-2).

-- Jogos da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira, 16 de dezembro:

Eibar (ESP) - (+) Elche (ESP) 0 - 1

(+) La Coruña (ESP) - Mallorca (ESP) 1 - 0

CD Eldense (ESP) - (+) Real Sociedad (ESP) 1 - 2

Sporting (ESP) - (+) Valencia (ESP) 0 - 2

Guadalajara (ESP) - (+) Barcelona (ESP) 0 - 2

- Quarta-feira, 17 de dezembro:

(+) Cultural Leonesa (ESP) - Levante (ESP) 1 - 0

Atlético Baleares (ESP) - (+) Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3

(+) Racing (ESP) - Villarreal (ESP) 2 - 1

SD Huesca (ESP) - (+) Osasuna (ESP) 2 - 4 d.p.

(+) Albacete (ESP) - Celta (ESP) 2 - 2 pen. (3-0)

CF Talavera de la Reina (ESP) - (+) Real Madrid (ESP) 2 - 3

(+) Alavés (ESP) - Sevilla (ESP) 1 - 0

- Quinta-feira, 18 de dezembro:

Ourense CF (ESP) - Athletic (ESP)

Burgos CF (ESP) - Getafe (ESP)

Murcia (ESP) - Betis (ESP)

- Terça-feira, 6 de janeiro:

Granada (ESP) - Rayo Vallecano (ESP)

(+): classificados para a próxima fase.

bds/pm/ma/cb

Tópicos relacionados:

copa esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay