Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo sobe por bloqueio dos EUA a navios com óleo venezuelano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 19:39

compartilhe

SIGA

As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (17), impulsionadas pelo anúncio de Donald Trump de um "bloqueio total" dos petroleiros sancionados que entram e saem dos portos de Venezuela. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, subiu 1,29%, para 59,68 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em janeiro, subiu 1,21%, para 55,94 dólares. 

"Ordeno um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entrem e saiam da Venezuela", escreveu o presidente americano na terça-feira em sua rede Truth Social. 

Trump acusa o presidente venezolano Nicolás Maduro de usar o dinheiro do petróleo para financiar o "narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, os assassinatos e os sequestros". 

"Esta notícia [...] bastou para levantar o mercado", que vinha há vários dias em baixa, comentou à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA, que, no entanto, considera que se trata de uma subida de "curto prazo".

A medida de Trump tem alcance limitado no mercado global, pois os "venezuelanos só produzem cerca de 900 mil barris de petróleo por dia", aponta Yawger.

ni/tmc/nth/dga/mel/rpr

Tópicos relacionados:

eua mercado sancoes venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay