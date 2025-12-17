Assine
Jared Isaacman, próximo a Musk, é confirmado como diretor da Nasa

17/12/2025 18:48

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira (17) a nomeação de Jared Isaacman, bilionário próximo do também bilionário Elon Musk, como diretor da Nasa.

Isaacman, empresário de 42 anos que fez fortuna no setor de pagamentos on-line, assumirá a liderança da agência espacial americana em um momento de fortes cortes e sob pressão do presidente Donald Trump pelo retorno ao solo lunar antes da chegada da China e o envio, pela primeira vez, de uma missão tripulada a Marte.

No início de dezembro, novo diretor da Nasa comprometeu-se a vencer a China nesta nova corrida espacial.

"Os Estados Unidos voltarão à Lua antes do nosso grande rival e estabeleceremos lá uma presença duradoura", prometeu Isaacman perante uma comissão de representantes do Congresso.

Essa promessa vai contra as vozes cada vez mais numerosas nos Estados Unidos que alertam para a possibilidade de Pequim chegar primeiro devido aos múltiplos atrasos do programa lunar Artemis da Nasa.

