Internacional

Trump instala placas na Casa Branca com ofensas a Biden e Obama

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 18:24

O presidente Donald Trump levou as críticas a seus antecessores Joe Biden e Barack Obama a um novo patamar, ao determinar a colocação de placas na Casa Branca com ofensas aos dois ex-presidentes democratas.

O republicano já havia instalado, no caminho para o Salão Oval, uma galeria de retratos de ex-presidentes na qual a foto de Biden foi substituída por uma máquina de assinatura automática (autopen), em linha com suas afirmações sobre "o estado senil" de seu antecessor.

Nesta quarta-feira (17), jornalistas encontraram placas na galeria com as biografias de cada presidente, trazendo descrições negativas sob os retratos de Biden e Obama.

O primeiro presidente negro dos Estados Unidos é qualificado como "uma das figuras políticas mais polarizadoras da história". Ele também é chamado de "Barack Hussein Obama", à maneira de Trump, que amplificou teorias conspiratórias sobre a origem do democrata.

Já Joe Biden é descrito nestes termos: "O sonolento Joe Biden foi, de longe, o pior presidente da história dos Estados Unidos".

A placa também repete a afirmação falsa de que as eleições de 2020 foram roubadas de Donald Trump.

Quanto a ele próprio, não poupa elogios.

Sua placa afirma que ele pôs fim a oito conflitos em oito meses, um número amplamente considerado "imaginário". O texto também diz que ele promoveu investimentos bilionários nos Estados Unidos, uma afirmação impossível de verificar.

Tópicos relacionados:

eua politica

