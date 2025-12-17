Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

PSG vence Flamengo nos pênaltis e é campeão da Copa Intercontinental

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 17:00

compartilhe

SIGA

O Paris Saint-Germain conquistou a primeira Copa Intercontinental da história do futebol francês ao derrotar o Flamengo nos pênaltis (2-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O herói da partida foi o goleiro russo Matvei Safonov, que substituiu Lucas Chevalier e defendeu quatro pênaltis cobrados pelo time rubro-negro.

Khvicha Kvaratskhelia (38') abriu o placar para o PSG no primeiro tempo e Jorginho empatou para o Flamengo cobrando pênalti (62').

eba/cpb/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay