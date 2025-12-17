PSG vence Flamengo nos pênaltis e é campeão da Copa Intercontinental
O Paris Saint-Germain conquistou a primeira Copa Intercontinental da história do futebol francês ao derrotar o Flamengo nos pênaltis (2-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar.
O herói da partida foi o goleiro russo Matvei Safonov, que substituiu Lucas Chevalier e defendeu quatro pênaltis cobrados pelo time rubro-negro.
Khvicha Kvaratskhelia (38') abriu o placar para o PSG no primeiro tempo e Jorginho empatou para o Flamengo cobrando pênalti (62').
