Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Copa abre nova rota para cidade venezuelana de Maracaibo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 16:48

compartilhe

SIGA

A companhia aérea panamenha Copa, que suspendeu temporariamente seus voos tendo Caracas como origem e destino em meio à presença militar dos Estados Unidos no Caribe, voará para a cidade venezuelana de Maracaibo a partir do próximo sábado, anunciou a empresa nesta quarta-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Venezuela está praticamente isolada devido ao cancelamento de voos por parte de companhias aéreas internacionais, inclusive a Copa e sua empresa de baixo custo Wingo.

A nova rota ligará a Cidade do Panamá ao aeroporto internacional La Chinita com um voo diário, ressaltou a Copa em um comunicado.

"Operar para este aeroporto é seguro e confiável" porque ele conta com "sistemas de aproximação que mitigam o risco" de "eventuais intermitências nos sinais de navegação", assegurou a companhia.

As duas companhias aéreas panamenhas suspenderam seus voos para Caracas em 5 de dezembro e desde então prorrogaram a medida três vezes até 15 de janeiro.

Estes cancelamentos foram decididos em reação a um alerta da autoridade aeronáutica americana devido a um aumento da atividade militar no Caribe, onde os Estados Unidos mantêm uma ampla mobilização para pressionar o governo do presidente Nicolás Maduro como parte de sua ofensiva antidrogas. 

Antes dos cancelamentos, a Copa tinha dois voos diários tendo Caracas como origem e destino.

jjr/axm/nn/mvv

Tópicos relacionados:

aviacao panama venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay