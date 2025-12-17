EUA sanciona cartel mexicano Santa Rosa de Lima e seu líder
compartilheSIGA
O Departamento do Tesouro americano anunciou, nesta quarta-feira (17), sanções contra o cartel mexicano Santa Rosa de Lima (CSRL), responsável pelo contrabando de combustível no estado de Guanajuato, assim como contra seu líder, José Antonio Yépez Ortiz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O CSRL mantém uma disputa com o cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) "pelo controle do combustível e do petróleo em Guanajuato", o que transformou esse estado do centro do país "em um dos mais mortais do México", segundo o comunicado oficial.
"As atividades do CSRL também contribuem para viabilizar um mercado negro transfronteiriço de energia, minam as empresas legítimas americanas de petróleo e gás natural e privam o governo mexicano de receitas cruciais", acrescentou o texto.
O cartel surgiu na localidade guanajuatense de Santa Rosa de Lima em 2014.
Três anos depois, seus integrantes, contrabandistas de gasolina conhecidos no México como "huachicoleros", entraram em guerra com o CJNG no que é conhecido como o "triângulo das Bermudas" de Guanajuato, uma área onde estão localizadas uma refinaria e oleodutos da petroleira estatal Pemex.
"No combate ao CJNG, o CSRL se aliou ao Cartel do Golfo e ao Cartel de Sinaloa", ambos designados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, lembrou o texto.
O CSRL também recrutou ex-militares e ex-paramilitares colombianos para operar em Guanajuato.
Seu líder, José Antonio Yépez Ortiz, conhecido como "El Marro", foi capturado em 2020 e condenado dois anos depois a 60 anos de prisão por sequestro.
"Apesar de sua detenção, El Marro segue ativo no CSRL de dentro da prisão, enviando instruções e ordens a seus colaboradores por meio de seus advogados e familiares. Da prisão, ele ajudou a estabelecer a aliança do CSRL com o Cartel do Golfo", assegura o Departamento do Tesouro.
Com essas sanções, quaisquer atividades econômicas relacionadas ao cartel Santa Rosa de Lima e a seu chefe passam a ser alvo de repressão nos Estados Unidos. Nenhum cidadão ou empresa do país pode fazer negócios com eles.
jz/dga/lm/mvv