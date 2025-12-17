Assine
Alemanha inaugura centro de coordenação antidrones

AFP
AFP
Repórter
17/12/2025 14:08

As autoridades alemãs inauguraram, nesta quarta-feira (17), um centro de coordenação de drones em Berlim, uma nova ferramenta para combater as crescentes incursões em locais estratégicos observadas nos últimos meses, que a Alemanha atribui a Moscou. 

Localizado em escritórios no coração da capital, o Centro Conjunto de Combate aos Drones reúne a polícia federal, as polícias dos dezesseis estados alemães (Länder) e o exército para avaliar a "ameaça" por trás dos drones detectados no país e "responder a ela", declarou o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt.

Em um discurso proferido nesta quarta-feira no Bundestag, o chanceler Friedrich Merz acusou abertamente a Rússia de "multiplicar ataques híbridos — voos de drones, assassinatos, sabotagem, espionagem, ataques cibernéticos — assim como desinformação direcionada". 

Em resposta a essas supostas ações, o centro lançará "um banco de dados que nos permitirá desenvolver modelos preditivos capazes de inferir as estratégias dos agressores, incluindo as de potências estrangeiras", explicou Dobrindt. 

Este lançamento ocorre duas semanas após a entrada em operação de uma unidade policial antidrones, que contará futuramente com cem agentes, em um subúrbio de Berlim. 

As autoridades alemãs também estão trabalhando na criação de um departamento de pesquisa e desenvolvimento dedicado a essa questão.

Tópicos relacionados:

alemanha defesa drones governo policia politica russia

