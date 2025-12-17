Assine
Seleção campeã da Copa de 2026 receberá prêmio de US$ 50 milhões

A seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (R$ 272 milhões na cotação atual), o maior prêmio da história do torneio, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (17).

No total, a entidade anunciou uma distribuição recorde de US$ 727 milhões (R$ 3,9 bilhões), dos quais US$ 655 milhões (R$ 3,5 bilhões) serão divididos de acordo com a classificação final da competição, um aumento de 50% em relação à premiação total do Mundial de 2022, no Catar.

Os US$ 72 milhões (R$ 392 milhões) restantes serão divididos igualmente entre as 48 equipes participantes, com o objetivo de cobrir os "gastos com preparativos".

Após a vitória da Argentina na edição passada, a Associação do Futebol Argentino (AFA) recebeu US$ 42 milhões (R$ 228 milhões), frente aos US$ 30 milhões (R$ 163 milhões) que a França embolsou como finalista.

O valor vai diminuindo progressivamente, chegando a um mínimo de US$ 9 milhões (R$ 49 milhões) para as equipes eliminadas na fase de grupos.

