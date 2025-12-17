EUA envia militares ao Equador para combater o narcotráfico

Os Estados Unidos enviaram militares ao Equador para uma "operação temporária" de combate ao narcotráfico no âmbito de uma estratégia bilateral de segurança, informou a embaixada do país em Quito nesta quarta-feira (17).

A chegada das tropas americanas ao Equador ocorre em meio a ataques militares de Washington no Caribe e no Pacífico contra supostas lanchas operadas pelo tráfico de drogas, que deixaram ao menos 95 mortos desde setembro.

Em uma mensagem postada nas redes sociais, a embaixada deu as "boas-vindas", nesta quarta, ao pessoal da Força Aérea americana "para uma operação temporária com a Força Aérea do Equador em Manta", sem detalhar a quantidade de militares envolvidos ou o prazo durante o qual permanecerão no país sul-americano.

"A operação vai melhorar a capacidade das forças militares equatorianas para combater os narco-terroristas, incluindo o fortalecimento da compilação de informação e as capacidades de luta contra o narcotráfico, e é desenhada para proteger os Estados Unidos e o Equador frente às ameaças que compartilhamos", acrescentou.

Em novembro, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, perdeu um referendo com o qual promovia a volta de bases militares estrangeiras para seu país, como a que os Estados Unidos tiveram por uma década até 2009, em uma instalação da Força Aérea em Manta (sudoeste).

O presidente planeja endurecer o combate ao crime organizado com o apoio do governo dos Estados Unidos, do qual é um dos principais aliados na região.

O governo equatoriano ainda não fez comentários sobre a chegada do contingente militar americano.

Washington e Quito mantêm desde 2023 um acordo de cooperação militar.

"Este esforço conjunto de curto prazo se realiza como parte da nossa estratégia bilateral de segurança de longo prazo, em linha com os acordos atualmente vigentes, conforme a lei equatoriana", informou a delegação.

Os Estados Unidos mantêm com vários países um Acordo sobre o Status das Forças (SOFA, na sigla em inglês), que regula o marco legal, as responsabilidades e os direitos de seu pessoal militar quando está sob uma jurisdição estrangeira.

