Internacional

Luis Suárez renova com o Inter Miami por mais uma temporada

17/12/2025 12:35

Fim do mistério: Luis Suárez jogará mais uma temporada ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, até o final de 2026, anunciou o atual campeão da liga norte-americana de futebol (MLS) nesta quarta-feira (17).

A continuidade do 'Pistolero', que completará 39 anos em janeiro, estava em dúvida já que nem ele, nem o clube se pronunciavam sobre a renovação de seu contrato anterior, que terminaria no final de dezembro, e à sua recente perda de espaço na equipe sob o comando de Javier Mascherano.

As conversas entre Inter Miami e Suárez tiveram como condicionantes o respeito pelo legado do atacante uruguaio, sem comprometer o teto salarial imposto aos times da MLS, disseram à AFP fontes ligadas às negociações.

A renovação põe fim aos rumores sobre um possível retorno do artilheiro uruguaio ao clube que o revelou, o Nacional de Montevidéu.

É também um alívio para o camisa 9 após uma temporada na qual anotou dez gols e deu 11 assistências em 32 jogos na MLS, mas marcada por seu comportamento imprevisível em campo, resultando em várias suspensões por agredir adversários.

Tópicos relacionados:

