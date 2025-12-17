Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Venezuela afirma que exportações de petróleo continuam 'normalmente' após bloqueio de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 12:11

compartilhe

SIGA

A Venezuela afirmou, nesta quarta-feira (17), que suas exportações de petróleo estão ocorrendo "normalmente" após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre o bloqueio a todos os "petroleiros sancionados" que entram ou saem do país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A estatal petrolífera PDVSA declarou em um comunicado à imprensa que "as operações de exportação de petróleo e derivados estão ocorrendo normalmente. Os petroleiros envolvidos nas operações da PDVSA continuam navegando com pleno seguro, suporte técnico e garantias operacionais".

atm/jt/nn/aa

Tópicos relacionados:

bloqueo diplomacia eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay