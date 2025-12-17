Venezuela afirma que exportações de petróleo continuam 'normalmente' após bloqueio de Trump

A Venezuela afirmou, nesta quarta-feira (17), que suas exportações de petróleo estão ocorrendo "normalmente" após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre o bloqueio a todos os "petroleiros sancionados" que entram ou saem do país.

A estatal petrolífera PDVSA declarou em um comunicado à imprensa que "as operações de exportação de petróleo e derivados estão ocorrendo normalmente. Os petroleiros envolvidos nas operações da PDVSA continuam navegando com pleno seguro, suporte técnico e garantias operacionais".

atm/jt/nn/aa