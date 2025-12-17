Assine
Sheinbaum pede à ONU que impeça o 'derramamento de sangue' na Venezuela

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 11:48

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu nesta quarta-feira (17) que a ONU assuma seu papel e "impeça qualquer derramamento de sangue" na Venezuela, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um bloqueio naval a petroleiros que entram ou saem do país sul-americano. 

"Não vi (as Nações Unidas). Devem assumir seu papel para impedir qualquer derramamento de sangue e sempre buscar soluções pacíficas para os conflitos", declarou a líder de esquerda durante uma coletiva de imprensa, comentando a mais recente tática de pressão de Trump contra o governo venezuelano. 

Os Estados Unidos enviaram uma significativa flotilha naval para o Caribe em agosto, com o argumento de combater o tráfico de drogas. 

Em uma mensagem publicada na terça-feira em sua plataforma Truth Social, Trump não apenas ordenou o bloqueio dos petroleiros, mas também alertou que a frota americana no Caribe "só continuará crescendo" até que Caracas devolva ao país "o petróleo, as terras e outros bens" que, segundo ele, foram roubados. 

O republicano também justificou o bloqueio ao afirmar que "o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista internacional" por sua administração. 

Sheinbaum acrescentou que, "para além das opiniões" sobre o regime venezuelano e a presidência de Nicolás Maduro, a posição do México "deve ser sempre de não à intervenção" e de rejeição à "interferência estrangeira". 

"Apelamos ao diálogo e à paz, não à intervenção, em qualquer disputa internacional. Essa é a nossa posição, baseada na convicção e na Constituição", explicou a chefe de Estado.

jla/ad/aa

