Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

María Corina Machado já saiu de Oslo, anuncia fonte próxima

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 10:36

compartilhe

SIGA

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado, não está mais em Oslo, anunciou nesta quarta-feira (17) Pedro Urruchurtu Noselli, membro de seu entorno, sem especificar sua localização atual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Machado fraturou uma vértebra na semana passada ao deixar a Venezuela, onde vivia escondida. "Ela está bem e durante estes dias esteve em consultas médicas com um especialista para garantir sua recuperação rápida e completa", afirmou Urruchurtu em sua conta no X.

"Ela não está mais na cidade de Oslo", acrescentou, sem revelar mais detalhes.

phy/avl/dbh/aa/fp

Tópicos relacionados:

governo nobel noruega premio saude venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay