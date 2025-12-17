Foguete Ariane 6 completa com sucesso lançamento de dois satélites Galileo

O foguete europeu Ariane 6 decolou com sucesso nesta quarta-feira (17) do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, com dois satélites do programa de geolocalização Galileo, em seu quarto voo comercial.

"Os satélites SAT 33 e SAT 34 foram colocados em órbita terrestre média a uma altitude de aproximadamente 22.922 quilômetros. Sua separação ocorreu três horas e 55 minutos após a decolagem", celebrou a empresa espacial francesa Arianespace em comunicado.

Os dispositivos de nova geração SAT 33 e SAT 34 elevaram para 34 o número de aparatos da constelação Galileo, o sistema europeu de navegação por satélite, equivalente e concorrente do GPS americano, concebido para oferecer uma geolocalização civil independente.

Eles servirão para "melhorar a precisão, disponibilidade e robustez do sistema mundial de navegação por satélite da União Europeia", assinalou a Arianespace.

Com o uso de dupla frequência, o Galileo oferece uma precisão de posicionamento em tempo real da ordem de um metro para bilhões de usuários em todo o mundo.

Trata-se da maior iniciativa de infraestrutura da UE destinada a garantir a autonomia estratégica e a soberania.

