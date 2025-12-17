Assine
Warner Bros Discovery rejeita oferta da Paramount e dá preferência à proposta da Netflix

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 09:59

A Warner Bros Discovery (WBD) rejeitou a oferta de sua concorrente Paramount Skydance, apresentada na semana passada, e está inclinada pela proposta de compra da Netflix, anunciou a empresa nesta quarta-feira (17) em um comunicado.

A proposta da Paramount — que avaliou a Warner Bros em 108 bilhões de dólares — "não atende aos interesses da WBD", afirmou a empresa de distribuição e produção de filmes em um comunicado no qual recomenda aos seus acionistas que favoreçam a proposta da Netflix.

cinema empresas eua streaming

