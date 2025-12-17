'França se oporá veementemente' à adoção forçada do acordo UE-Mercosul, afirma Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, indicou nesta quarta-feira (17) que a França se oporá "veementemente" à possível adoção do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pretende assinar no sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

"Se houver uma tentativa por parte das instituições europeias de impô-lo, a França se oporá veementemente", declarou Macron durante uma reunião de gabinete, segundo a porta-voz do governo, Maud Bregeon.

Para que o acordo seja assinado, von der Leyen precisa primeiro da aprovação do Conselho Europeu, mas diversos países, incluindo França e Itália, acreditam ser prematuro se posicionar, já que as condições necessárias para proteger seus agricultores ainda não estão estabelecidas.

