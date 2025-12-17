Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-número 3 do Partido Socialista espanhol, investigado por corrupção, denuncia perseguição 'digna da Inquisição'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 08:48

compartilhe

SIGA

O ex-número três do Partido Socialista espanhol e que já foi o homem de confiança do primeiro-ministro Pedro Sánchez, no centro de uma investigação sobre uma vasta rede de corrupção, defendeu sua inocência nesta quarta-feira (17) e afirmou ser vítima de uma perseguição "digna da Inquisição".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Santos Cerdán, suspeito de ser a figura central de um esquema de suborno em troca de contratos irregulares de obras públicas, ficou em prisão preventiva de junho a novembro, quando o juiz declarou sua liberdade provisória com medidas cautelares. 

Sua libertação ocorreu após a publicação de um extenso relatório policial que descrevia Cerdán como o "intermediário" que gerenciava a cobrança de propinas de empresas, das quais ele obtinha "2% líquidos do valor do contrato" por meio de um laranja, segundo relatos da imprensa espanhola. 

"É absolutamente falso", afirmou Cerdán nesta quarta-feira a uma comissão de investigação do Senado, onde alguns senadores o acusaram de "enriquecer" por meio do esquema.

"Não faço parte de nenhuma trama corrupta, nem sou o chefe de nenhuma trama corrupta", afirmou, acrescentando que era vítima de "especulações policiais extremamente criativas". 

"A forma como estão me perseguindo é digna da Inquisição", concluiu.

rbj/du/rs/avl/aa/fp

Tópicos relacionados:

corrupcao espanha governo politica prisao tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay