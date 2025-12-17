Inflação permanece estável na zona do euro em novembro, a 2,1%, segundo nova estimativa
A inflação permaneceu estável na zona do euro em novembro, a 2,1% em termos anuais, segundo a agência europeia de estatísticas Eurostat, que reduziu em um décimo o cálculo anterior, divulgado no início do mês.
O dado de novembro é idêntico ao de outubro e está próximo da meta do Banco Central Europeu (BCE) de manter a inflação ao redor de 2% nos 20 países que compartilham a moeda.
A inflação subjacente, que exclui energia e alimentação, e serve de referência para os especialistas, foi confirmada em 2,4% em termos anuais, mesmo índice registrado em outubro.
Com os dados, os economistas esperam que, na reunião de política monetária de quinta-feira, o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas.
