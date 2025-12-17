Assine
CRIME HEDIONDO

Ex-gerente do necrotério de Harvard condenado por vender pedaços de corpos

Tráfico de restos mortais roubados incluíam órgãos internos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas, entre 2018 e, pelo menos, março de 2020

AFP
AFP
17/12/2025 07:12 - atualizado em 17/12/2025 07:32

Parte da fachada do prédio da Harvard Medical School, nos EUA
Parte da fachada do prédio da Harvard Medical School, nos EUA crédito: See-ming Lee/Flickr

O ex-gerente do necrotério da prestigiosa Harvard Medical School foi condenado na terça-feira a oito anos de prisão por roubar e vender pedaços de corpos doados para a pesquisa científica, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 

Cedric Lodge, 58 anos, se declarou culpado em maio pelo tráfico de restos mortais roubados, que incluíam órgãos internos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas, entre 2018 e, pelo menos, março de 2020.

Harvard o demitiu da universidade em maio de 2023. 

Lodge e sua esposa, Denise, transportavam os pedaços de corpos da Universidade de Medicina, perto de Boston, para sua residência em Goffstown (New Hampshire), além de outros locais em Massachusetts e na Pensilvânia.

Os pedaços de corpos eram enviados a compradores em outros estados "sem o conhecimento, nem a autorização do empregador, do doador ou da família do doador", segundo os investigadores.

Denise Lodge, 65 anos, foi condenada a um ano de prisão, informou o Departamento de Justiça.

"A sentença é mais um passo para garantir que aqueles que planejaram e executaram este crime hediondo sejam levados à Justiça", declarou Wayne A. Jacobs, agente especial do FBI na Filadélfia.

O Departamento de Justiça informou que muitos restos mortais vendidos por Lodge foram posteriormente revendidos com fins lucrativos.

Vários compradores já foram condenados à prisão ou aguardam sentença, segundo o comunicado.

