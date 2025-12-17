Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

New York Knicks derrota San Antonio Spurs e conquista a Copa da NBA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/12/2025 06:14

compartilhe

SIGA

Com 25 pontos de Jalen Brunson e 28 do britânico OG Anunoby, o New York Knicks venceu o San Antonio Spurs na terça-feira por 124 a 113 e conquistou o título da Copa da NBA de 2025, primeiro título da equipe em 52 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na final, disputada na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Brunson e Anunoby contaram com o apoio do pivô Mitchell Robinson, que saiu do banco e terminou a partida com 15 rebotes, 10 deles no ataque.

 Além disso, o dominicano Karl-Anthony Towns conseguiu um duplo-duplo na decisão, com 16 pontos e 11 rebotes.

Os Knicks seguem Los Angeles Lakers, em 2023, e Milwaukee Bucks, no ano passado, como os três primeiros campeões do torneio.

"Todos os nossos jogadores levaram o torneio a sério", disse o técnico Mike Brown após a conquista da Copa da NBA. "Sempre que você tem a oportunidade de pendurar um banner de campeão no Madison Square Garden, você vai lá e luta por isso", acrescentou.

Brunson, de 29 anos e vencedor do prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da final, registrou 41% de eficiência nos arremessos de quadra (11 de 27 tentativas) e deu oito assistências.

str-rcw-ma/cr/mas/fp

Tópicos relacionados:

2025 basquete copa eua final nba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay