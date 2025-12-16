Assine
Venezuela classifica de 'irracional' o bloqueio anunciado por Trump a petroleiros

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 23:48

A Venezuela classificou de "irracional" e "ameaça grotesca" o bloqueio a petroleiros sancionados que transportem petróleo de e para o país anunciado pelo presidente americano Donald Trump nesta terça-feira (16).

"O presidente dos Estados Unidos pretende impor de maneira absolutamente irracional um suposto bloqueio militar naval à Venezuela com o objetivo de roubar as riquezas que pertencem à nossa Pátria", indicou o governo venezuelano em comunicado. 

