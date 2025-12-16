Assine
Trump anuncia bloqueio dos EUA a petroleiros venezuelanos submetidos a sanções

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
16/12/2025 21:24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) um bloqueio naval a "petroleiros submetidos a sanções" que entram e saem da Venezuela, uma escalada em sua campanha de pressão sobre Caracas.

"Hoje, determino O BLOQUEIO TOTAL E COMPLETO DE TODOS OS PETROLEIROS SANCIONADOS que entram e saem da Venezuela", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, dias depois de as forças americanas apreenderem um navio-tanque nas imediações do país sul-americano.

Trump também assinalou que o destacamento naval no Mar do Caribe "apenas ficará maior", até que a Venezuela devolva "aos Estados Unidos da América todo o Petróleo, Terras, e outros Bens que roubaram de nós anteriormente".

des/md/rpr

Tópicos relacionados:

conflito eua venezuela

