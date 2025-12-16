Venezuela denuncia ao Conselho de Segurança 'roubo' de petróleo pelos EUA

A Venezuela denunciou nesta terça-feira (16) ao Conselho de Segurança da ONU o "roubo" de um navio petroleiro pelos Estados Unidos, que o apreenderam como parte de suas operações militares no Caribe.

Washington afirma que o navio era usado em uma "rede ilegal de envio de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras". A Venezuela chamou a ação de "ato de pirataria naval".

O embaixador venezuelano na ONU apresentou uma carta ao Conselho de Segurança convidando-o a "condenar publicamente esse ato de pirataria promovido por um Estado, o uso ilegítimo da força militar contra um navio privado e o roubo de um carregamento fruto do comércio internacional lícito".

"Apropriaram-se ilegalmente de um carregamento de petróleo venezuelano correspondente a uma operação comercial regular, legítima e ajustada plenamente ao direito internacional", afirma a carta divulgada hoje pela chancelaria, que exige a libertação dos tripulantes "sequestrados" e a "devolução imediata" da carga.

O Conselho de Segurança é o órgão responsável pela paz e segurança internacionais, e tem autoridade para aplicar sanções ou autorizar o uso da força. Os Estados Unidos são um dos seus membros permanentes com poder de veto.

Washington enviou uma flotilha de navios de guerra ao Caribe, e suas aeronaves sobrevoam repetidamente a costa venezuelana. O governo americano afirma que sua intenção é pressionar o presidente Nicolás Maduro, como parte de sua campanha contra o narcotráfico.

As forças americanas também fizeram uma série de ataques a embarcações suspeitas de contrabando de drogas no Caribe e no Pacífico, uma campanha de mais de três meses, que já deixou 95 mortos e aumentou a tensão regional.

O navio apreendido no último dia 10 transportava entre 1 milhão e 2 milhões de barris de petróleo venezuelano, segundo várias fontes. A Venezuela produz 1 milhão de barris de petróleo por dia, mas enfrenta desde 2019 um embargo que a obriga a comercializá-lo no mercado negro com grandes descontos.

