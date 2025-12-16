Barcelona vence time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa do Rei

O Barcelona garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei nesta terça-feira (16), mas não sem dificuldades, com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Guadalajara, clube da terceira divisão espanhola.

Após sofrer pressão durante boa parte da partida, o Barça finalmente abriu o placar a 15 minutos do fim, graças ao zagueiro dinamarquês Andreas Christensen (76'). O atacante inglês Marcus Rashford ampliou a vantagem nos acréscimos (90').

Nos demais jogos desta terça-feira, a única surpresa foi o Deportivo La Coruña (segunda divisão), que eliminou o Mallorca (primeira divisão) com vitória por 1 a 0.

Outros três clubes da elite, Elche, Real Sociedad e Valencia, também se classificaram, derrotando Eibar (segunda divisão), Eldense (terceira divisão) e Sporting Gijón (segunda divisão), respectivamente.

Na quarta-feira, o Real Madrid visita o Talavera (terceira divisão), enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o time amador Atlético Baleares.

-- Resultados desta terça-feira da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:

Eibar (D2) - (+) Elche (D1) 0 - 1

(+) La Coruña (D2) - Mallorca (D1) 1 - 0

Eldense (D3) - (+) Real Sociedad (D1) 1 - 2

Sporting Gijón (D2) - (+) Valencia 0 - 2

Guadalajara (D3) - (+) Barcelona (D1) 0 - 2

(+): classificados para a próxima fase.

dar/cpb/cb