Internacional

Chelsea elimina time da 3ª divisão e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

16/12/2025 19:26

O Chelsea, com uma equipe bastante modificada, venceu o Cardiff City (terceira divisão) por 3 a 1, nesta terça-feira (16), e se classificou para a semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Com 0 a 0 no placar até o intervalo, os 'Blues' saíram na frente no segundo tempo com o argentino Alejandro Garnacho (57'), mas sofreram o empate a 15 minutos do fim, com o meia David Turnbull (75') marcando para o Cardiff.

Na reta final, o time londrino finalmente selou a vitória com um gol do português Pedro Neto (82') e mais um de Garnacho (90'+3).

Sem Cole Palmer (poupado) e Marc Cucurella (suspenso), o técnico Enzo Maresca escalou o Chelsea praticamente todo com reservas, exceto pelo meio-campista Moisés Caicedo, que foi o capitão da equipe na partida.

-- Jogos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa (horário de Brasília):

- Terça-feira, 16 de dezembro:

Cardiff City (D3) - (+) Chelsea 1 - 3

- Quarta-feira, 17 de dezembro:

(16h30) Manchester City – Brentford

(17h15) Newcastle – Fulham

- Terça-feira, 23 de dezembro:

(17h00) Arsenal - Crystal Palace

(+): classificado para a próxima fase.

