Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA renova alerta sobre tráfego aéreo na Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 19:26

compartilhe

SIGA

A agência de regulação aérea dos Estados Unidos renovou nesta terça-feira (16) su alerta para aeronaves civis que operam no espaço aéreo venezuelano, devido aos riscos da atividade militar na região. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Administração Federal de Aviação (FAA) pediu que as aeronaves "ajam com cautela", devido à "piora da situação de segurança e ao aumento da atividade militar na Venezuela ou em seus arredores", mesma formulação usada em uma advertência feita no mês passado.

O novo alerta chega dias depois que um piloto da JetBlue relatou que seu avião quase se chocou com um avião da Força Aérea americana perto da Venezuela, um incidente que a empresa informou ter reportado a autoridades americanas.

Os Estados Unidos enviaram uma flotilha de navios de guerra ao Caribe, e suas aeronaves sobrevoam repetidamente a costa venezuelana. Washington afirma que sua intenção é pressionar o governo de Nicolás Maduro, como parte da sua campanha contra o narcotráfico.

As forças americanas também fizeram uma série de ataques a embarcações suspeitas de contrabando de drogas no Caribe e no Pacífico, uma campanha de mais de três meses, que já deixou 95 mortos e aumentou a tensão regional.

wd/jz/ad/lb

Tópicos relacionados:

aviacao conflito eeuu venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay