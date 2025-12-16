Assine
Produções de Brasil e Argentina entram na pré-lista do Oscar

16/12/2025 19:14

O thriller político brasileiro "O Agente Secreto" e o drama legal argentino "Belén" entraram na pré-lista do Oscar de melhor filme estrangeiro, divulgada nesta terça-feira (16) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Dirigido por Kleber Mendonça e estrelado por Wagner Moura, O Agente Secreto é um drama pessoal, político e de espionagem ambientado no Brasil da década de 1970, durante a ditadura militar. O filme busca repetir o sucesso do Brasil na cerimônia deste ano, que premiou "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, na mesma categoria.

O Agente Secreto entrou com o pé direito na temporada de premiações de Hollywood, com três indicações ao Globo de Ouro, cuja cerimônia será em janeiro, entre elas ao cobiçado prêmio de melhor filme.

Já Belén, estrelado e dirigido por Dolores Fonzi, conta a história real de uma jovem condenada a oito anos de prisão por homicídio qualificado, suspeita de ter feito um aborto ilegal. O filme foi ovacionado no Festival de San Sebastián.

O espanhol "Sirât" também está na pré-lista da Academia, que seleciona na primeira fase de votação 15 candidatos na categoria internacional. Outros pré-candidatos são o norueguês "Valor Sentimental", um dos favoritos ao Globo de Ouro, e o francês "Foi Apenas Um Acidente", dirigido pelo iraniano Jafar Panahi, e que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

"O Som da Queda" (Alemanha), "Homebound" (Índia), "O Bolo do Presidente" (Iraque), "Kokuho" (Japão), "All That’s Left of You" (Jordânia), "Palestine 36" (Palestina), "No Other Choice" (Coreia do Sul), "Late Shift" (Suíça), "Left-Handed Girl" (Taiwan) e "The Voice of Hind Rajab" (Tunísia) completam a lista da categoria.

Os membros da Academia vão votar entre 12 e 16 de janeiro para eleger os finalistas. Os indicados na 98ª edição do Oscar serão anunciados em 22 de janeiro, e a cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 15 de março, em Hollywood.

