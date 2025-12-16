Um 2025 de puro futebol que quebrou todos os paradigmas

O Chelsea conquistou o mundo, o Paris Saint-Germain quebrou seu jejum de títulos europeus, o Flamengo selou seu amor pela Copa Libertadores e o sorteio da Copa do Mundo de 2026 deu início à contagem regressiva para o torneio.

A seguir, os destaques de 2025 no mundo do futebol:

1. Chelsea, campeão da primeira Copa de Clubes

A primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, despertou paixões e controvérsias antes mesmo do início da competição.

Durante quatro semanas e em 63 jogos distribuídos por onze cidades, o ambicioso projeto do presidente da Fifa, Gianni Infantino, capturou a atenção de todos, apesar das críticas por sobrecarregar o calendário e das dúvidas geradas entre os clubes europeus.

O Chelsea foi o campeão após a imponente vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final. Cole Palmer, de 23 anos, brilhou com dois gols e uma assistência para o brasileiro João Pedro no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Os 'Blues sofreram um revés inicial (3-1) contra o Flamengo na fase de grupos, mas voltaram aos trilhos com contundência: eliminaram o Benfica nos oitavos de final, o Palmeiras nas quartas e o Fluminense na semifinal, recuperando o espírito competitivo que marcaria sua campanha.

A paixão sul-americana também deixou sua marca: o Fluminense eliminou a Inter de Milão, enquanto Botafogo e Flamengo marcaram presença com atuações impressionantes.

Infantino proclamou que "a era de ouro do futebol de clubes começou" e garantiu que o torneio "veio para ficar".

O Brasil surge como um forte candidato para sediar a edição de 2029.

2. O PSG de Luis Enrique

O Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões da Uefa, no dia 31 de maio, em Munique, num espetáculo de futebol que consolidou o status de Luis Enrique como técnico.

Além disso, o primeiro título europeu da história do PSG impulsionou o atacante francês Ousmane Dembélé rumo à Bola de Ouro em setembro.

Dembélé liderou a conquista do time parisiense, que mostrou com um futebol vibrante e dominante, graças a um elenco repleto de juventude e talento. Désiré Doué, João Neves, Vitinha e Willian Pacho brilharam com personalidade e talento na Allianz Arena.

Luis Enrique transformou o clube em questão de meses, apostando em jovens desconhecidos que se tornaram referência, apoiados pela experiência do capitão Marquinhos e pela qualidade do marroquino Achraf Hakimi.

A glória europeia, porém, não foi suficiente para o PSG na Copa de Clubes. A equipe perdeu a final para o Chelsea e não conseguiu conquistar o título que coroaria sua temporada histórica.

3. Paixão e glória do Mengão

O Flamengo foi o campeão da Copa Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no dia 29 de novembro, em Lima, tornando-se o primeiro brasileiro tetracampeão da principal competição de clubes da Conmebol.

Em uma final discreta, o Mengão de Filipe Luís venceu graças a um gol do zagueiro Danilo, que, aos 34 anos, se tornou o primeiro jogador da história a conquistar a Libertadores duas vezes (a primeira em 2011 com o Santos) e a Liga dos Campeões, com o Real Madrid em 2016 e 2017.

Respaldado por um forte investimento financeiro e um elenco avaliado em US$ 202 milhões (R$ 1,1 bilhão na cotação atual), de acordo com o portal especializado Transfermarkt, o Flamengo conseguiu combinar uma fase de grupos irregular com uma campanha sólida no mata-mata da competição.

O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do torneio.

Além disso, o Rubro-Negro encerrou a temporada conquistando mais um título cobiçado, o do Campeonato Brasileiro, consolidando seu domínio nacional e na América do Sul.

4. A Copa do Mundo de 2026 começou

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado no dia 5 de dezembro em Washington, definiu os grupos e a tabela de 104 jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.

O torneio terá início no dia 11 de junho no Estádio Azteca, com o duelo entre México e África do Sul, e terminará no dia 19 de julho, no MetLife Stadium.

A Fifa estima que a Copa do Mundo, a maior da história com 48 seleções, terá uma enorme audiência mundial. Infantino comparou o evento a "104 Super Bowls em um mês", destacando a escala e o impacto sem precedentes da competição.

O Brasil, no Grupo C, estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, no MetLife Stadium. Depois, a Seleção enfrentará o Haiti na Filadélfia e a Escócia em Miami.

5. CR7, Messi e as novas estrelas

Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, conquistou a Liga das Nações da Uefa em junho, ao vencer a Espanha por 5 a 4 nos pênaltis (2 a 2 após 120 minutos).

Messi, por sua vez, foi campeão da MLS com o Inter Miami e foi escolhido, pelo segundo ano consecutivo, como o MVP da liga norte-americana de futebol.

Marrocos fez história com seu primeiro título do Mundial Sub-20 na edição sediada pelo Chile, entre setembro e outubro, enquanto a seleção feminina da Espanha venceu a Liga das Nações da Uefa ao derrotar a Alemanha na final.

