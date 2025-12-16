Neymar em 2025: gols importantes, lesões e futuro sempre em debate

Gols cruciais na reta final para salvar o Santos do rebaixamento, lesões, duras críticas e um futuro repleto de dúvidas: Neymar teve um 2025 agitado.

O astro de 33 anos retornou em janeiro ao 'Peixe', após uma passagem frustrada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, marcada por uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo.

- Final a todo vapor -

Neymar teve um desempenho abaixo do esperado durante quase todo o Campeonato Brasileiro. Em meio às lesões, sua maior sequência de jogos consecutivos foi de sete.

Mas quando a ameaça de cair para a Série B pela segunda vez em sua história centenária pairou sobre o Santos, o camisa 10 assumiu a responsabilidade.

"Se o Neymar não tivesse jogado, o Santos provavelmente teria sido rebaixado", disse à AFP Felipe Camargo, jornalista que narra os jogos do clube.

Cinco dos seus oito gols em 20 jogos do campeonato foram marcados nas últimas cinco rodadas e foram cruciais para a permanência na primeira divisão.

Apesar de tudo, o balanço geral é positivo para o Santos. Com Neymar em campo, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas; sem ele, o retrospecto foi de três vitórias, seis empates e nove derrotas.

"Não foi um ano bom, devido às lesões, mais gostei de muitas coisas dele agora no final. Espero que o ano que vem seja melhor", comenta Héctor Sousa, torcedor que estava na Vila Belmiro na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, que selou a permanência do time paulista na elite.

- Sob pressão -

Nos momentos mais difíceis, Neymar confessou que buscou ajuda psicológica para sair do fundo do poço.

"Meu emocional foi para o zero. Eu não tinha mais força para me reerguer sozinho", admitiu o craque em entrevista à 'ge tv'.

O apito final contra o Cruzeiro foi um momento de alívio: Neymar caiu de joelhos no gramado, ovacionado por 15 mil torcedores. Em seguida, deu uma volta olímpica.

"Eu me sinto feliz, aliviado", declarou, por sua vez, o técnico do Santos, o argentino Juan Pablo Vojvoda.

- O pior inimigo -

Nada prejudicou mais Neymar do que lesões. Na reta final da temporada, ele chegou a jogar com um problema no joelho esquerdo, que exigirá cirurgia nas próximas semanas.

"Sofreu muito", analisa Felipe Camargo, que ressalta que o Santos teve Neymar "não como uma peça para agregar, mas sim como um salvador da pátria".

E as polêmicas sempre acompanharam o camisa 10.

Sua presença no Carnaval do Rio de Janeiro enquanto se recuperava de uma lesão sofrida durante o Campeonato Paulista deu o que falar, assim como uma discussão com um torcedor que o chamou de "mercenário".

Neymar também entrou com um pedido na Justiça impedir a publicação de um podcast biográfico que retratava seu pai como um empresário "voraz". O magistrado à frente do caso, no entanto, acusou o jogador de tentar uma "odiosa censura prévia".

- Copa do Mundo: sim ou não? -

Uma das metas de Neymar é retornar à Seleção e disputar a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti, que assumiu a equipe em junho, ainda não o convocou.

"Temos que pensar no Brasil, que pode estar com Neymar ou sem Neymar", declarou Ancelotti após o sorteio do Mundial, realizado no dia 5 de dezembro, que colocou a Seleção no Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia.

A continuidade no Santos também é incerta. Seu contrato termina no final de dezembro.

"Queremos a permanência do Neymar. O projeto é até a Copa do Mundo", adiantou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Segundo a imprensa, Neymar recebe R$ 4 milhões mensais entre salário e direitos de imagem.

- Potencial de marca -

Uma coisa é inegável: seu potencial de marca.

Sua camisa número 10 reina absoluta nas arquibancadas da Vila Belmiro. Segundo o clube, cerca de 240 mil unidades foram vendidas no primeiro semestre.

"Neymar tem uma força muito grande e uma enorme base de fãs, com mais de 220 milhões de seguidores nas redes sociais", disse à AFP Fábio Escalhão Atássio, gerente de marketing da Tropicool, empresa do ramo de alimentos que aposta no jogador.

"Ele foi uma força motriz por trás da expansão da marca" na Europa e no Oriente Médio, acrescentou Atássio.

Enquanto Neymar traz patrocinadores para o Santos, o clube lançou um projeto para construir um novo estádio no ano que vem.

E a empresa da família do astro, a NR Sports, comprou os direitos da marca Pelé.

