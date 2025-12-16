Assine
Internacional

Trump impõe proibição de viagem a mais 7 países e palestinos

Repórter
16/12/2025 18:02

O presidente Donald Trump ampliou nesta terça-feira (16) a proibição de viagens aos Estados Unidos para cidadãos de mais sete países, incluindo a Síria e portadores de passaportes da Autoridade Palestina.

A Casa Branca afirmou que Trump, que há muito tempo defende a restrição da imigração, age "para proteger a segurança dos Estados Unidos", segundo uma publicação nas redes sociais.

overflay