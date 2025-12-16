FMI prorroga programa de supervisão para Haiti diante de condições econômicas 'frágeis'

O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu prorrogar até setembro de 2026 o programa de supervisão para o Haiti (SMP, na sigla em inglês), diante das condições econômicas e sociais "frágeis" que o país enfrenta, segundo um relatório da instituição publicado nesta terça-feira (16).

"A prorrogação de nove meses do SMP, até setembro de 2026, ajudará a respaldar a estabilidade macroeconômica, preservar o impulso das reformas e permitir que as condições políticas e de segurança se estabilizem", detalha o texto.

Os programas supervisionados pela equipe do FMI (SMP) são acordos informais pelos quais um país em dificuldades aceita colocar suas contas e seu desempenho sob tutela do Fundo de forma temporária.

"As condições econômicas no Haiti continuam frágeis em meio a choques internos e externos persistentes e a uma incerteza crescente", alertou o Fundo.

O Produto Interno Bruto (PIB) real do país, o mais pobre das Américas, encolheu no exercício fiscal de 2025 pelo sétimo ano consecutivo, e a inflação permanece em torno de 32%.

Por outro lado, os Estados Unidos cancelaram o Status de Proteção Temporária (TPS) para o Haiti, e o país acaba de sofrer os impactos do furacão Melissa, alertam os autores do relatório.

O acordo especial tarifário do Haiti com os Estados Unidos, conhecido como HOPE-HELP, também vence neste ano.

O Haiti dispõe de 1,5 bilhão de dólares em reservas no Banco Central (cerca de 8,1 bilhões de reais).

"Apesar das condições difíceis, a implementação do programa [de supervisão] tem sido encorajadora", afirmou o FMI. Os programas sociais alcançaram seus objetivos e a arrecadação fiscal aumentou, destaca o texto.

A segurança do país, submetido à violência das gangues do crime organizado, deve ser "a principal prioridade", alertam os especialistas, que destacam que o Haiti precisa de ajuda internacional, de preferência na forma de subsídios.

