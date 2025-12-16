Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kast diz apoiar 'qualquer situação que acabe com ditadura' na Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 16:14

compartilhe

SIGA

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, declarou que apoia "qualquer situação que acabe com uma ditadura" ao responder se estaria de acordo com uma intervenção militar na Venezuela, após se reunir, nesta terça-feira (16), com o mandatário argentino, Javier Milei, em Buenos Aires.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Claramente não podemos intervir nisso porque somos um país pequeno (...), mas se alguém fizer isso, que tenha claro que isso resolve um problema gigantesco para nós e para toda a América Latina, para toda a América do Sul", disse o líder de extrema direita em sua primeira viagem ao exterior após vencer as eleições de domingo no Chile.

Nos últimos meses, o governo do presidente americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro.

bur-lm/nn/yr/mvv

Tópicos relacionados:

argentina chile diplomacia eua politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay