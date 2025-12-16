Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA cancela acordo tecnológico com Reino Unido devido a negociações comerciais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 15:50

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos suspenderam uma parceria tecnológica com o Reino Unido, alegando falta de avanços "substanciais" nas negociações comerciais entre os dois países, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (16). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Donald Trump assinou o acordo ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. 

Os dois países assinaram o "Acordo de Prosperidade Tecnológica" sobre inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear civil durante a visita de Trump ao Reino Unido em setembro. 

Michael Kratsios, diretor do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, afirmou que o Reino Unido precisa fazer "avanços substanciais" nas negociações comerciais para retomar o acordo de cooperação tecnológica. 

Londres e Washington assinaram um acordo comercial em maio de 2025, pelo qual o Reino Unido garantiu uma redução nas tarifas impostas por Trump sobre aço e alumínio em troca da importação de mais produtos agrícolas e manufaturados dos Estados Unidos.

tu/eml/dga/nn/aa

Tópicos relacionados:

ciencia comercio eua governo ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay