Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump fará um discurso à nação na quarta-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 15:50

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fará um pronunciamento à nação pela televisão na quarta-feira (17), acrescentando que este foi um "ótimo ano" para os Estados Unidos desde seu retorno ao poder em janeiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Meus caros americanos: Farei um PRONUNCIAMENTO À NAÇÃO amanhã à noite, AO VIVO DA CASA BRANCA, às 21h00 (horário do leste dos EUA, 23h00 no horário de Brasília). Espero 'vê-los' lá", disse ele em sua rede social Truth Social nesta terça-feira (16). 

"Tem sido um ótimo ano para o nosso país, e O MELHOR AINDA ESTÁ POR VIR!".

dk/ksb/aa

Tópicos relacionados:

politica trump us

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay