Peru considera mortos os 30 desaparecidos na Amazônia após duas semanas de busca

A Marinha do Peru suspendeu as buscas pelas 30 pessoas desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações em um deslizamento de terra na floresta amazônica, anunciou o governador da região nesta terça-feira (16).

As equipes de busca da instituição interromperam as operações devido à intensa temporada de chuvas, declarando oficialmente como mortas as vítimas que desapareceram após a tragédia de 1º de dezembro no remoto porto fluvial de Iparia, na região de Ucayali, na Amazônia.

O número final de mortos agora é de 44, a maioria indígenas, 14 dos quais morreram no mesmo dia em que um deslizamento de terra afundou duas embarcações atracadas às margens do rio Ucayali.

"Estamos suspendendo os esforços de busca até que as condições nos permitam devolver" os restos mortais às suas famílias, declarou o governador Manuel Gambini em uma coletiva de imprensa.

Segundo a autoridade, a busca pelos corpos provavelmente será retomada depois de maio, quando a temporada de chuvas terminar.

"O nível do rio precisa baixar (...) e o que será recuperado serão basicamente os restos mortais", explicou Gambini.

Apenas uma das embarcações transportava passageiros e havia feito uma parada em sua viagem por comunidades remotas na floresta amazônica. No total, mais de 60 pessoas estavam a bordo, incluindo 20 sobreviventes com ferimentos. As autoridades não divulgaram o número exato de ocupantes.

