Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU pede libertação dos venezuelanos detidos por atividades cívicas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/12/2025 15:26

compartilhe

SIGA

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu nesta terça-feira (16) a libertação "incondicional" de todos os presos na Venezuela por suas "atividades no espaço cívico".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a ONG Foro Penal, pelo menos 889 pessoas permanecem detidas por motivos políticos sob o governo de Nicolás Maduro. Outras organizações elevam esse número para mais de mil. 

Grupos de direitos humanos alertam para padrões sistemáticos de perseguição política, incluindo "detenções arbitrárias" e "desaparecimentos forçados". 

"Exorto a libertação incondicional de todos os detidos arbitrariamente por suas atividades na esfera cívica", declarou Türk ao Comitê de Direitos Humanos em Genebra. 

O representante da ONU também alertou que as autoridades venezuelanas "intensificaram a detenção de pessoas consideradas vozes dissidentes, tanto no país quanto no exterior".

ag/rjm/dbh/mb/aa

Tópicos relacionados:

direitos eleicoes onu prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay