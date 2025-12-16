ONU pede libertação dos venezuelanos detidos por atividades cívicas

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu nesta terça-feira (16) a libertação "incondicional" de todos os presos na Venezuela por suas "atividades no espaço cívico".

Segundo a ONG Foro Penal, pelo menos 889 pessoas permanecem detidas por motivos políticos sob o governo de Nicolás Maduro. Outras organizações elevam esse número para mais de mil.

Grupos de direitos humanos alertam para padrões sistemáticos de perseguição política, incluindo "detenções arbitrárias" e "desaparecimentos forçados".

"Exorto a libertação incondicional de todos os detidos arbitrariamente por suas atividades na esfera cívica", declarou Türk ao Comitê de Direitos Humanos em Genebra.

O representante da ONU também alertou que as autoridades venezuelanas "intensificaram a detenção de pessoas consideradas vozes dissidentes, tanto no país quanto no exterior".

