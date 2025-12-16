Dois policiais morrem em ataque da guerrilha ELN em Cali, Colômbia

Dois policiais morreram nesta terça-feira (16) em Cali, a terceira cidade mais populosa da Colômbia, em um ataque com explosivos atribuído à guerrilha ELN, que ordenou um confinamento no país, informaram as autoridades.

A maior organização rebelde das Américas realiza uma "paralisação armada" desde domingo, uma medida de restrição à circulação da população civil.

Segundo o ELN, a medida foi imposta para "defender" o país contra as "ameaças de intervenção" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Desde então, os rebeldes lançaram mais de 82 ataques, segundo as Forças Militares.

O ataque desta terça-feira em Cali (sudoeste) ocorreu por volta das 4h00 da manhã (06h00 em Brasília), enquanto os dois policiais patrulhavam um bairro operário em uma motocicleta.

Eles foram "atacados com artefatos explosivos improvisados" e morreram pouco depois devido a ferimentos causados por estilhaços, disse o general Henry Bello, comandante da polícia de Cali.

A "paralisação armada" significa que os civis não podem se deslocar por estradas ou rios até quarta-feira nas regiões onde o ELN exerce autoridade de fato.

Até o momento, neste ano, 146 soldados e policiais foram assassinados pelos diversos grupos armados ilegais que atuam na Colômbia, segundo o Ministério da Defesa.

