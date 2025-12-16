Tênis masculino implementará nova regra contra o calor extremo

A ATP, organizadora do circuito profissional do tênis masculino, anunciou nesta terça-feira (16) a introdução de uma regra para proteger os jogadores do calor extremo a partir da temporada de 2026, depois das críticas em relação a torneios recentes.

"Os tenistas poderão solicitar uma pausa de dez minutos durante o terceiro set para se refrescarem caso o Índice de Bulbo Úmido e Temperatura de Globo (IBUTG), que leva em consideração a temperatura, a umidade e o vento, atinja 30,1 durante os dois primeiros sets", explicou a ATP.

Se o IBUTG estiver acima de 32,2, o jogo será interrompido.

O objetivo da nova norma é "proteger a saúde dos jogadores" e "melhorar as condições para os espectadores, árbitros, boleiros e equipe de organização" das competições.

Até agora, as decisões sobre as condições de jogo ligadas à meteorologia e ao calor eram responsabilidade dos supervisores dos torneios, de acordo com as equipes médicas e os organizadores locais.

Durante 2025, o calor foi notícia em várias ocasiões durante a temporada do tênis.

"Querem que um jogador morra na quadra?", chegou a perguntar o tenista dinamarquês Holger Rune durante o Masters 1000 de Xangai, onde as temperaturas ultrapassaram os 30ºC, com a umidade relativa do ar a 80%.

A temporada da ATP de 2026 começa no dia 2 de janeiro na Austrália com a United Cup, um torneio por equipes nacionais, e os primeiros eventos individuais estão programados para começar em 5 de janeiro em Brisbane (Austrália) e Hong Kong.

pst/fox/ig/dr/avl/cb/yr