Internacional

Ártico registra seu ano mais quente desde o início das medições

AFP
AFP
Repórter
16/12/2025 14:26

O Ártico registrou seu ano mais quente desde o início dos registros, anunciou uma agência científica dos Estados Unidos nesta terça-feira (16), à medida que as mudanças climáticas desencadeiam impactos em cascata, desde o derretimento de geleiras e gelo marinho até o esverdeamento da paisagem e perturbações nos padrões climáticos globais. 

Entre outubro de 2024 e setembro de 2025, as temperaturas ficaram 1,60 ºC acima da média de 1991–2020, informou a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) em seu relatório anual sobre o Ártico, que se baseia em dados que remontam a 1900.

