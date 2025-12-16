Marquinhos está recuperado para enfrentar o Flamengo, diz Luis Enrique

O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, se recuperou de um problema muscular no quadril e está "pronto" para jogar a final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, disse nesta terça-feira (16) o técnico da equipe, Luis Enrique.

O treinador espanhol não confirmou se Marquinhos será titular ou vai começar a partida no banco de reservas, depois de ter sido dúvida por conta dos problemas físicos.

"Falta o treino de hoje, mas ele está pronto. Depois do treino vamos ver suas condições. Amanhã vamos decidir se ele começa o jogo ou não", declarou Luis Enrique em entrevista coletiva na véspera da final.

O departamento médico do PSG, muito movimentado desde o início da temporada, foi se esvaziando nas últimas semanas e o atacante Désiré Doué voltou de lesão marcando um gol contra o Metz na vitória da equipe sobre o Metz (3 a 2) no último sábado, pelo Campeonato Francês.

"No início da liga tivemos problemas, mas a equipe mostrou aquela mentalidade que já tínhamos no ano passado", destacou Luis Enrique.

"Fazer história era um objetivo no Paris na temporada passada [com o primeiro título da Liga dos Campeões]. Continuar fazendo história é o objetivo este ano", acrescentou.

Para o treinador espanhol, o Flamengo "é uma equipe muito difícil de enfrentar" e que fez jogos "muito interessantes" na Copa do Mundo de Clubes disputada no meio do ano nos Estados Unidos.

Os rubro-negros foram eliminados nas oitavas de final pelo Bayern de Munique e o PSG perdeu a decisão para o Chelsea.

Na Copa de Clubes, o time francês enfrentou o Botafogo na fase de grupos e foi derrotado por 1 a 0.

"O Flamengo joga de maneira muito diferente", ressaltou Luis Enrique. O Botafogo "joga muito fechado e se defende o tempo todo".

A equipe comandada por Filipe Luís "joga um futebol muito bom" e tem "jogadores experientes" como Danilo e Jorginho, analisou o espanhol.

obo/bde/bde/dr/raa/cb/aa