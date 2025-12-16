Djokovic disputará ATP 250 de Adelaide antes do Aberto da Austrália

Novak Djokovic vai disputar o ATP 250 de Adelaide (12 a 17 de janeiro) como preparação para o Aberto da Austrália (18 de janeiro a 1º de fevereiro), anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (16).

O veterano sérvio de 38 anos, atual número 4 do mundo, busca seu 11º título no Aberto da Austrália, primeiro grande torneio do ano, e o 25º troféu de Grand Slam.

Djokovic já disputou duas vezes o torneio de Adelaide, em 2007 e 2023, e em ambas foi o campeão.

Na última temporada, 'Nole' optou por disputar o ATP 250 de Brisbane (derrotado nas quartas de final pelo americano Reilly Opelka) para se preparar para o Aberto da Austrália, onde parou na semifinal diante do alemão Alexander Zverev.

Com a exceção de 2017, quando sofreu com as lesões, Djokovic venceu pelo menos um Grand Slam por temporada entre 2010 e 2023.

Seu último título em um dos quatro Majors do calendário foi no US Open de 2023. Desde então, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz dividem os principais torneio do circuito, com quatro cada um nos últimos dois anos.

Em 2025, Djokovic só venceu dois torneios menores, os ATP 250 de Genebra (maio) e Atenas (novembro).

Outros nomes de destaque que também vão participar do torneio de Adelaide são o brasileiro João Fonseca, o britânico Jack Draper, o americano Tommy Paul e o grego Stefanos Tsitsipas.

mp/dh/dr/avl/cb