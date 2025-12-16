Assine
Sheinbaum critica declaração de Trump sobre o fentanil como 'arma de destruição em massa'

16/12/2025 12:31

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu nesta terça-feira (16) que as causas do consumo do fentanil sejam analisadas antes de declarar a droga uma "arma de destruição em massa", como fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia anterior. 

Trump assinou um decreto na segunda-feira que classifica o fentanil, um potente opioide que causou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos, como uma "arma de destruição em massa". 

"Eu levantei essa questão com o presidente Trump: é preciso discutir as causas do consumo, não apenas essa visão de agora catalogar uma das drogas como uma arma de destruição letal", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa regular.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua mexico narcotrafico politica

